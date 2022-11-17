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Kılıçdaroğlu: 6 lider bu memlekette huzur olsun istiyoruz

"6 lider, genel başkan birlikteyiz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bu memlekette huzur olsun istiyoruz"- "Evlatlarımızı, komşularımızı düşünelim. Türkiye'yi düşünelim. Huzur içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 14:08, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 14:10
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Kılıçdaroğlu: 6 lider bu memlekette huzur olsun istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 lider, genel başkan birlikteyiz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bu memlekette huzur olsun istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, her yerde adaleti savunduklarını, Allah'ın kainatı adalet üzerine inşa ettiğini dile getirdi.

Bütün peygamberlerin adaleti ve ahlakı temsil etmek üzere görevlendirildiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Adalet aynı zamanda insan haklarına saygı duymak demektir. Adalet aynı zamanda bizim dışımızdaki canlı dostların da yani kurdun da kuşun da hakkını teslim etmek demektir. Adalet soylu bir kavramdır. Hakkı, hukuku sağlamak önemli bir kavramdır. Hakim kanuna göre karar vermez. Anayasa 'yargıç hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir' der. Vicdani karar nedir? Bazı felsefeciler der ki 'vicdan Yaradan'ın kalbimizdeki sesidir.' O nedenle her gün her yerde bir vaadim var. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet ne demektir? Adalet yarattığımız geliri hakça bölüşmek demektir. Yani birisi çok zengin olurken biri yatağa hiç girmemeli mi? Ne diyoruz 'komşusu açken tok yatan bizden değildir.' 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' demek ne demektir? Adaletli bir dünya, adaletli bir yönetim demektir. Benim de karnım doyacak ama komşumun da karnı doyacak."

- "Her anne evladını yatağa huzur içinde yatıracak"

Devletin adalet ve ahlakla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu belasından Türkiye kurtulmalı. Gencecik fidan gibi evlatlarımız uyuşturucuya kurban gitmesin diyorsanız CHP'ye katılacaksınız. Göreceksiniz Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda uyuşturucu baronlarının tamamını Türkiye'den silip atacağım. Sözümdür, bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her anne evladını yatağa huzur içinde yatıracak. İşsizliğin olmadığı bir yerde, gencecik fidan gibi evlatların işsiz gezdiği babadan harçlık beklediği bir yerde huzur olmaz. Bu mücadeleyi beraber yapmak zorundayız. O nedenle bize katılmanız gerekir. O nedenle CHP'ye oy vermeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Kısır tartışmaların Türkiye'ye bir şey kazandırmadığını belirten Kılıçdaroğlu, sosyal devletin fakir fukaranın yanında duran devlet olduğunu ifade etti.

- "Huzur içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz"

Oy kullanırken vicdanın sesini dinlemek zorunda olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızı, komşularımızı düşünelim. Türkiye'yi düşünelim. Huzur içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz. 6 lider, genel başkan birlikteyiz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bu memlekette huzur olsun istiyoruz. Çiftçi üretiyorsa alın terinin karşılığını alsın istiyoruz. Kilis'in bağları meşhurdur. Ürettiği ürünün karşılığını alamıyorsa ne yapacak bu üretimle, nasıl geçinecek? Bütün bunları aşacağız. Beraber aşacağız, birlikte aşacağız. Komşularınızı ikna edin, akrabalarınızı ikna edin, onlarla oturun konuşun. Ev ziyaretleri yapın. Kilis'te oylarımızın düşük olduğunu biliyorum. Ama bu düşüklüğün sebebi Kilislilerde değil. Kabahat bizde, biz gelmedik, Kilis'in sofrasına oturmadık. Dertlerini dinlemedik. Ankara'da oturduk, nutuklar attık. 'Bize niye oy vermiyorsunuz' diyoruz. Vermez, niye versin? Şimdi geziyoruz. Türkiye büyük bir ülke her ile gitmeye çalışıyorum. İlçelere gitmeye çalışıyorum. Kanaat önderleriyle görüşmeye çalışıyorum."

- "Bizim felsefemizde sağ elin verdiğini sol görmeyecek"

Ailenin bir ülkenin temeli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, güç birliği yaparak Türkiye'ye bereketi ve sıcak komşulukları getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Fakirliği ve yoksulluğu Türkiye topraklarında bitireceklerini, bunu yapacak güce sahip olduklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle tamamladı:

"Ailede herkesin huzur içerisinde yaşaması lazım. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Evi en iyi yöneten kadındır. Erkek işsizse, evladı işsizse onları açlığa mahkum edemeyiz ama onun yoksulluğunu da teşhir edemeyiz. 'Bu fakirdir' diyemeyiz. Ona yardım yaparken televizyonlara çağırıp 'bak ben yardım yapıyorum' diyemeyiz. Bizim felsefemizde sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onun yoksulluğunu ilan etmeyeceksiniz. Bu çerçevede bakacağız. Ailenin geliri mi yok, yoksulluğu nerededir, aile hekimi varsa orada aile destekleri sigortasının uzmanları olacak. Her ailenin durumuna bakacak, raporlanacak, okula giden evladı, işsiz, kirada mı otuyor, engelli var mı, yaşlı var mı, bunların tamamına bakılacak. Devlet kadının banka hesabına her ay düzenli bir parayı yatıracak. Kadın gidecek parasını çekecek, evladının, ailenin geçimini sağlayacak."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partilerine katılanlara rozet taktı.

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