Aydın'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
Aydın'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 14:12, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 14:14
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan V.K. adlı şüphelinin Savuca Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız