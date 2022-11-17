Ankara Adliyesi'nin otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga çıktı

Ankara Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından adliye otoparkında aralarında avukatların da bulunduğu taraflar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 avukat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın ardından taraflar arasında adliye otoparkında tartışma çıktı. Avukatların da katıldığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında avukatlardan biri silahla ateş etti.

Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen avukatlar A.E. ile O.K. gözaltına alınarak Adliye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerinden kaçan avukat P.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Adliyenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, kavgaya karışanları ve silahın kim tarafından ateşlendiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.