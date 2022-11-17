Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası gölet kenarında ölü bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam ölü olarak bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 15:06, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 15:08
İlçenin Sorhun köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Koç'un (89) evde olmadığını fark eden yakınları, yaşlı adamı aramaya başladı.
Koç, arama çalışmaları sonucu köyün sulama göleti kenarında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Çağrılan jandarma ile sağlık ekiplerinin incelemesinde Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Koç'un cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız