Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) ile Şehir ve Medeniyet Dergisi'nin katkılarıyla 22-23 Kasım 2022'de Ankara'da "Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenlenecektir. Şehircilik ve Yerel Yönetimler ana teması ile düzenlenen kongrede akademisyenlerin yanı sıra yerel yönetimleri temsil eden katılımcılar da yer alacaklardır. 50'den fazla sözlü bildirinin sunulacağı kongrede, şehirler ve yerel idarelerle ilgili pek çok farklı konu ve başlık ele alınacaktır.
Kongrenin protokol konuşmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat KURUM, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN, Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN ve BEM- BİR-SEN Genel Başkanı Levent USLU tarafından gerçekleştirilecektir. Etkinliğin açılış konuşmalarını ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. Jamal AKBAR ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü KARATEPE yapacaklardır.
Tarihsel açıdan bakıldığında şehrin, insanlığın ürettiği en büyük ve karmaşık organizasyon olduğu açıktır. Bugün şehrin bir medeniyet göstergesi olduğu ifade ediliyorsa bu, şehir organizasyonun büyüklüğü ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Bunun için şehir aynı zamanda medeniyetin de bir göstergesi olarak tarih boyunca insanları cezbetmiştir.
Ülkemiz özelinde baktığımızda ise 1980 sonrasında şehre göç hızlanmış ve nüfusun önemli bir kısmı metropol şehirlerde toplanmaya başlamıştır. 1980 sonrası dönemde Türkiye'nin neoliberal ekonomi politikasına yönelmesi ülke içerisinde nüfus hareketliliğini arttırmış ve bu durum yerel yönetimleri göç, plansız/çarpık kentleşme, ulaşım, yoksulluk, kayıt dışı istihdam, vb. pek çok sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Yerel yönetimler başta belediye hizmetleri olmak üzere yereldeki pek çok hizmetin sunulmasında birinci derecede sorumlu aktörlerdir.
Kongrede yerel yönetimlerin şehirleşmenin beraberinde getirmiş olduğu sosyal
sorunlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmelerine rehberlik edecek çözüm
önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kongre kapsamında yerel
yönetimlerin ve yerelde belediye ile birlikte çalışan diğer kurum ve kuruluşların
eşgüdüm halinde çalışarak kentsel hizmetlerin nasıl daha etkin bir şekilde sunulabileceğine
yönelik bir bakış açısı ve Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuna uygun yaşanabilir şehirlere
dair ufkun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.