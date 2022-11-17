Şehir dışında üniversite öğrenimi gören Şanlıurfalı 500 kız öğrenciye burs verilecek

Vali Ayhan, makamında düzenlediği basın toplantısında, "Urfa'nın Çocukları Geleceğe Yetişiyor" projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Proje kapsamında ilk etapta 250 kişiye verileceği duyurulan burs alan öğrenci sayısını, kızlara bir sürpriz yaparak 500'e çıkardıklarını duyuran Ayhan, burs için ise 4 bin 947 kişinin müracaatta bulunduğunu belirtti.

Gerekli şartları sağlayan kız öğrencilerin kurayla belirlendiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Şanlıurfalı il dışında öğrenimi gören 500 kız öğrencimize 8 ay boyunca aylık 400 lira burs vereceğiz. Toplumsal hayatta bu denli önem arz eden evlatlarımıza, eğitim noktasında elimizden gelen her türlü desteği yapmayı da kendimize görev bildik. Kız çocuklarımıza öncelik vererek başlattığımız burs projesiyle, şehir dışında eğitim gören kızlarımıza bir el uzatmak istedik. Umarım bugün 500 olan sayımız git gide büyür ve daha çok evladımıza ulaşmış oluruz. Bu çocuklar hepimizin evlatları, bu şehrin, bu ülkenin evlatlarıdır. Birlikte daha nice güzel ve faydalı işlere imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah her geçen gün, bu şehre ve bu şehrin evlatlarına artı değer katma gayesiyle güzel sonuçlar elde edeceğiz. Evlatlarımıza katkı sağlayan, destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum."

Müracaat edenler, başvuru sonuçlarını urfaburs.com adresi üzerinden öğrenebilecek.