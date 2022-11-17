Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." dedi.

Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'ni ( ESİAD) ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından derneğin bir otelde düzenlediği Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı'na geçen Akşener, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" sözleriyle ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler, bir görüşme yaptılar. Daha sonra tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Şimdi bu böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış, 'böyle bir çözüm bugün çözüm bulabilirim' diye düşünmüş herhalde. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Yani masada oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız."