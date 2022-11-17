Akşener: Millet İttifakı ve altılı masa konusunda devam

İzmir'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (ESİAD) düzenlediği Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı'na katılan Akşener, yaptığı konuşmada, mevcut yönetim sisteminin yanlış olduğunu, amaçlarının bu sistemin demokrasi yoluyla, sandıkta milletin göstereceği iradeyle değişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Ülkede kutuplaşma ve kutuplaştırmanın olduğunu savunan Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Partinin yapmaya çalıştığı şey bu kutuplaştırmayı, bu hayali kavgayı, aynı apartmandaki komşuların siyaset yüzünden birbirine küs olduğu bir Türkiye'yi değiştirmektir. İnsanımızın siyasetçiden hesap sorma hakkının bulunduğu, 'seçmen velinimettir' anlayışını yeniden ihya etmektir, el ele tutuşmaktır. Tam bu sebeple bütün şehirleri dolaştık. Ben ve arkadaşlarım, 2. tura başladık, esnaf ziyaretleri adı altında vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip onlara çözüm üretip onun üzerinden rekabet yapabilmeyi sağlayan bir yeni dili oluşturmaya çalıştık. Epey de mesafe aldık. Siz velinimetsiniz. Kök söktürmek durumunda olan sizsiniz. Bunu yeniden birlikte ihya edeceğiz."

İYİ Partinin bu ülkenin kilit taşı olduğuna inandığını, bu nedenle partilerinin üzerine çok gidildiğini savunan Akşener, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından sürekli dürtüldüklerini, kendilerini inciten hakaretler ve tariflerle karşılaştıklarını ileri sürdü.

"İYİ Partinin denklemin içinde bulunmadığı hiçbir bileşen bir şey yapamıyor. O yüzden arada bir yerli ve milli olarak ilan ediliyoruz." diyen Akşener, konuşmasının ardından iş insanlarından gelen soruları yanıtladı.

Akşener, ittifaklarla ilgili bir soru üzerine Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, çok kalbi, duygusal, 'mezara kadar' denilen... Millet İttifakı ise sizin taleplerinize göre şekillenmiş, sizin isteklerine göre duruş yapan, akla ve gerçekliğe dayanan bir yapı. Sizin için ne gerekiyorsa yapmak üzere bir araya gelmiş bir yapıyız. İkisi arasında çok fark var. Millet İttifakı ve altılı masa konusunda devam. Cumhur İttifakı masasına kapalıyız. Onu bir kumar masası olarak görüyorum."

Programda, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de konuşma yaptı.

Toplantıya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İYİ Partili milletvekilleri de katıldı.