Bakan Koca: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 19:37, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 19:56
Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız