Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su indirimi' tartışıldı

Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Ünal'ın oylamaya sunduğu başkanlık yazıları ve Kalecik, Nallıhan, Kızılcahamam, Keçiören, Mamak ve Polatlı Belediyelerinin 2023 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, CHP Balıkesir İl Başkanlığının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptığı gerekçesiyle Balıkesir'de de su fiyatlarında aynı oranda indirim yapılması için kampanya başlattığını anımsattı.

Ankaralılarla önemli bir bilgiyi paylaşmak istediğini belirten Burhan şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir tek kuruş suda indirim yapılmadı. Bakın şu anda kışa yaklaştık. Yaklaşık 300 bin kişiye mesaj çekilerek 'Biz kömür, et, buğday, ilaç ve tohum yardımlarını kesiyoruz.' dediler. Peki değerli arkadaşlar bu yardımı kesme gerekçesi olarak neyi gösterdiler? Deniliyor ki, su fiyatları yüzde 50 indi. Tüm Ankaralılara sesleniyorum bir tek kuruş su fiyatı inmedi, ortada büyük bir yalan var. Peki neden fakiri fukarayı yardımı kesmekle tehdit ediyorsunuz. Yardımı kesiyorsunuz. Bu illüzyonu ben ortaya koymak istiyorum. Su fiyatlarını kimse indirmedi. Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim', ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuru ile oynayamaz."

- "Ülkenin geldiği ekonomik durum bellidir"

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise Burhan'ın muhatap aldığı kişinin ABB Başkanı olduğunu hatırlatarak ABB Başkanı'nın yalancılıkla ve Ankaralıların onuruyla oynuyormuş gibi itham edilmesini yanlış bulduğunu ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkati çeken Neslihanoğlu, "Kendi belediyelerinizde biri gidip bir önerge vereceği zaman bunu burada gündeme getirip olmayacağını savunmak... Kendi belediyelerinizde suya yüzde 50-60 zam yaparken hiç sesiniz çıkmayacak. Burada da gelip (suya) yüzde 50 indirim yapmışsın. Yok öyle bir şey. Ülkenin geldiği ekonomik durum bellidir. Burada Mansur Yavaş kadar sosyal yardım yapan bir Büyükşehir Belediye Başkanı gördünüz mü şimdiye kadar? Kendi dönemlerinizle de kıyaslayın. Lütfen, bu tarz konuşmalar hiç hoş değil." dedi.

- "Meclisten bir karar alındı ama ABB bunu uygulamadı"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Burhan'ın "Ankara'da su fiyatlarının indiği yönünde bir algı var. Uygulamada var mı bu?" sorusuna Neslihanoğlu'nun cevap vermek yerine polemik yaptığını öne sürdü.

Büyükşehir Belediyesinin indirmediği su fiyatı üzerinden sosyal yardımları kestiğini söyleyen Köse, "Yani bu bir vakıadır. Vakıa şu ki hem su fiyatını indirmedi hem de Ankara'da sosyal yardım alanların yardımlarını kesti Mansur Yavaş. Bu gerçeği sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin duyması lazım. Meclisten bir karar alındı ama ABB bunu uygulamadı. Su fiyatları inmemesine rağmen gelirlerimizde düşme oldu diye kışa girerken insanların kömür ihtiyacı karşılanmadı." diye konuştu.

- "CHP'nin bu tavrını kınıyorum"

ABB Başkanı Yavaş'ı sosyal yardım alanları tehdit etmekle suçlayan Köse, partisinin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halka kucak açacağını aktardı.

Sosyal yardım alanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Köse şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meclisin (su indirimi) kararına uymamıştır, bu açıktır. Su fiyatını indirmemiştir. Su fiyatını indirmediği halde sosyal yardımları kesmiştir. Bu nasıl bir aymazlıktır, bunun hesabını versinler. Gerçekten mağdur olan insanlar üzerinden siyaset yapmayı çok yanlış olarak görüyorum. CHP'nin bu tavrını kınıyorum. Bu millet sahipsiz değildir. Biz ilçe belediyeleri olarak hepsinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Bunun hesabını zaten vatandaşımız Mansur Yavaş'tan soracak."

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.