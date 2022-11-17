Direksiyonda rahatsızlanınca kaza yaptı; eşi öldü, kendisi yaralandı
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 15 metrelik yükseklikten dereye uçtu. Feci kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 23:16, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 23:27
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Bursa-Keles yolu üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Sevim (67) idaresindeki 16 MAB 27 plakalı
Fiat marka Kartal model otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metreden
dereye uçtu. Yoldan geçen bir sürücü kazayı görerek durumu jandarma ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Baki
Sevim'i sıkıştığı yerden kurtararak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta
yolcu olarak bulunan Baki Sevim'in eşi Zeliha Sevim (65) ise sağlık ekiplerinin
yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.