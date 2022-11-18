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18 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

18 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 18 Kasım 2022 00:01, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 00:05
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18 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, Milli Konsey Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve Milli Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek, Milli Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap edecek ve TBMM ile Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Aşkabat)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılacak, çeşitli etkinliklere iştirak edecek.

(Kayseri/10.00-12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılacak.

(Kırşehir/10.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret edecek.

(Zonguldak/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Merasimi Programı'na, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na ve İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Elazığ/10.00/14.30/20.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Narince-Gerger Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Kahta-Narince-Siverek yolunu inceleyecek, Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/11.00-17.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile 3. çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı"na iştirak edecek.

(Elazığ/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Reşit Kakı Camisi'nin açılış törenine iştirak ederek, cuma hutbesini okuyacak, 29 Mayıs Üniversitesindeki Zekat Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/15.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda "Saya'nın Sesi" adlı eserin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile yapılacak özel maça ilişkin Gaziantep Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlı ekip son çalışmasına da statta çıkacak.

- Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, aday kadrodan bir oyuncusuyla Gaziantep Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Çekya Milli Takımı, karşılaşma için son çalışmasını da statta yapacak.

(Gaziantep/18.15/19.00/16.45/17.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta, Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

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