Göbeklitepe bereketi: 10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti

Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Gram altın yükseliş trendinde: Kapalıçarşı'da kar satışları arttı
Gram altın yükseliş trendinde: Kapalıçarşı'da kar satışları arttı
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt
Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı
Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi hakkında karar verildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi hakkında karar verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu
Bilal Erdoğan: 15 Temmuz ihanetine ailecek direndik
Bilal Erdoğan: 15 Temmuz ihanetine ailecek direndik
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı cumartesi yapılacak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı cumartesi yapılacak
Togg'un sigortası indirimli olacak: İyi sürücülere yüzde 50
Togg'un sigortası indirimli olacak: İyi sürücülere yüzde 50
Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Terör saldırısına yardım eden örgüt mensubu yakalandı
Terör saldırısına yardım eden örgüt mensubu yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Göbeklitepe bereketi: 10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe, şehrin yüzünü güldürdü. Şehirde oteller dolup taşarken, Göbeklitepe'ye gidilen yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "2019'da turist sayısı 1 milyon 59 bin kişi iken, bu yılın ilk 10 ayında 841 bin kişi geldi" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 08:30, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 07:49
Yazdır
Göbeklitepe bereketi: 10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti


Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle büyük ilgi görüyor. İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Şanlıurfa'nın pek çok ilçesinde konaklama için otel dahi bulunamazken Göbeklitepe'ye gidilen yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Yılın ilk 10 ayında Şanlıurfa'da 841 bin yerli ve yabancı turistin konakladığını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Bu misafirlerin yaklaşık 700 bini Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bu yıl gerek ilimiz gerekse bölgemiz turizmde ciddi bir ivme yakaladı. Otellerimiz özellikle sonbaharda yüzde 100 yakın rezervasyon almış durumda. Ben bu oranın yıl sonuna kadar süreceğine inanıyorum" dedi. 2019 yılında şehre gelen toplam turist sayısı 1 milyon 59 bin kişi olduğunu hatırlatan Canpolat, bu sayının 2020'de 561 bin 643, 2021'de ise 796 bin 41 olduğunu bu yılın ilk 10 ayında bu sayıların (841 bin) geçildiğini söyledi.


KARAHANTEPE İLE DAHA ARTACAK

Haliliye ilçesinde yer alan Göbeklitepe'nin kardeşi olarak tabir edilen Karahantepe'nin de önemine vurgu yapan Canpolat, "Karahantepe Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ören yeri statüsü aldı. Bu da kentin turizm destinasyonuna olumlu katkı sağlayacak ve şehrimize gelen turist sayısında artış sağlayacak" dedi. Canpolat, Kovid-19 salgını öncesi ekim ayında Şanlıurfa merkez ve ilçelere 99 bin 520 turist geldiğini belirterek, "Bu yıl sadece ekim ayında gelen turist sayısı 114 bin 568 oldu. Şehrimiz ve ilçemiz tarihin sıfır noktası, Göbeklitepe ve Karahantepe'ye yerli ve yabancı misafirleri bekliyoruz" diye konuştu.


Rezervasyonsuz hizmet veremez olduk

Şanlıurfalı esnaf da yoğun turist akınından son derece memnun. Şehrin ilk isotçusu Müslüm Demirkol (50), geçen seneye göre satışlarının 2 kat arttığını söyledi. 33 yıldır geçimini baharat satışı yaparak kazanan Demirkol, "Normalde Urfa'ya eylül-ekim aylarında turlar gelir. Bu sene Kasım ayına girdik insanlar gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD gibi ülkelerden müşterilerimiz var. Geçen sene bu zamanlarda kimse yoktu, bu sene patlama yaptı" diye konuştu.

Ahmet Köprübaşı (30) "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden Şanlıurfa'ya turist geliyor. Özellikle bu yıl çok fazla turist var. Biber salçası, nar ekşisi, isot, pul biber gibi baharat çeşitlerini alıyorlar" dedi. Tarihi Gümrükhan'da kebap lokantası olan İbrahim Halil Görmez (39) "Göbeklitepe'den dolayı buraya çok fazla insan geldi. İşler çok iyi. Geçen sene bu kadar gelen yoktu. Turist yoğunluğu nedeniyle rezervasyonsuz hizmet veremez hale geldik" dedi. Tarihi Gümrükhan'ın ayakkabı boyacısı Osman Güner (63) ise "Bu sene geçen seneye göre çok kalabalık, 3 kat daha fazla insan geldi. Hafta sonu Gümrükhan'da oturacak yer bulmak imkansız." diye konuştu.


Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe'de günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu belirtti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İzmir'de yaşanan deprem paniğe neden oldu
İzmir'de yaşanan deprem paniğe neden oldu
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra defnedildi
Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra defnedildi
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim

Bu Habere Tepkiniz

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları