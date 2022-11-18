Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 07:30, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 07:50
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar "masum insanlardan ne istediniz" şeklinde tepki gösterdi.
Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız