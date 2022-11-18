Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 09:04, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 09:09
Bakan Koca'nın duyurusu:
31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.
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31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2022