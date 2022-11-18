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Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 09:04, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 09:09
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Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Bakan Koca'nın duyurusu:

31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.

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