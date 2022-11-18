PKK sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 09:25, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 09:39
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız