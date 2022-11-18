İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 10:40, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 11:35
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız