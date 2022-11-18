İstanbul Üniversitesi öğretmenlere lisansüstü eğitim desteği sağlayacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında gerçekleşen iş birliği protokolüne İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlerin mesleki gelişim ve beklentilerine cevap verebilecek kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin devam ettiğini dile getirerek, İÜ ile de iş birliklerinin verimli şekilde sürdüğünü kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün en yakın paydaşlarından birinin İÜ olduğunu belirten Yazıcı, çok yönlü çalışmalarda İÜ'nün katkısını almak, öğretmenlerin mesleki gelişimine artı değer oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakanlığın öğretmenlerin mesleki gelişimi için önemli adımlar attığını vurgulayan Yazıcı, yıllardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girer girmez öğretmenler için lisans ve lisans üstü çalışmalara da ivme kazandırıldığını aktardı.

İş birliği protokolüyle öğretmenler için olumlu birçok unsuru devreye alacaklarını kaydeden Yazıcı, "Özellikle öğretmenler için kontenjan ayrılması çok önemli bir seçenek. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in önümüzü açtığı bu konuda İstanbul Üniversitesi ve Sayın Rektörümüz bize çok önemli katkılar sunuyor. Ben kendi şahsında İstanbul Üniversitemizin bütün akademisyenlerine ve birlikte çalıştığımız idari personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün yaklaşan Öğretmenler Günü'nün bir müjdesi olduğunu ifade eden Yazıcı, bu vesileyle öğretmenlerin gününü kutladı.

- "İmzalanan protokol iki kurum içinde yol gösterici"

Prof. Dr. Ak, üniversitesinin tüm imkanlarını tüm insanlığa sunma gayreti içinde olduklarını belirtti.

İmzalanan protokolün iki kurum için de yol gösterici bir protokol olduğunu dile getiren Ak, "Bizim şu anda 356 yüksek lisans programımız ve 220 de doktora programımız var. Bu programlar çerçevesinde gerek tezli gerek tezsiz, uzaktan lisans ve yüksek lisans programlarının hepsinde öğretmenlerimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolle İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin lisansüstü eğitim süreçlerini desteklemek, üniversitelerden öğretmenlere yönelik kontenjan artırımı ve indirim kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.