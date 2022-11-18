Bakan Yanık: Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 10:54, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 10:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız