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Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 11:01, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 11:02
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Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 18,58-18,63 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6020'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,3250'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 22,1990'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0380'den işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle küresel piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklarda satış baskısı öne çıkarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106,2'nin destek, 106,9'un direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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