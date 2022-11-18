Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Şırnak paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin Şırnak'ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadığını, Şırnak'ı ayağa kaldırdığını belirtti.

Şırnak'ta yapılan inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Devletimiz Şırnak'ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak'ı ayağa kaldırdı. 10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Hizmetlerimiz güzel Şırnak'ımıza bir başka yakıştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımında kentte yapılan çalışmalara ilişkin videoya da yer verdi.

- Kentte 10 bin 155 konut yapıldı

Videoda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Şırnak'ta başlatılan imar ve ihya çalışmalarıyla kentte büyük bir dönüşüm sağlandığı vurgulanarak, kentte 10 bin 155 konut, 738 iş yeri, 18 okul ve 9 cami yapıldığı aktarıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, videoda Şırnak'ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Çukur eylemleri sırasında ilimizin hemen hemen merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı ve virane bir şehir haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu süreç içerisinde her şeyiyle ve bütün imkanlarıyla beraber ilimize geldiler ve ilimizde konutları yıkılan vatandaşlara konut, iş yerleri yıkılan vatandaşlara iş yeri yaptılar."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Şırnak İl Müdürü Ahmet Şahin de şunları aktardı:

"Yaptığımız bütün çalışmalar neticesinde Şırnak'a gelen herkesin gözlerine inanamadığı bir şehri inşa ettiğimizi düşünüyorum. En önemlisi deprem yönetmeliğine uygun, sağlam temellere oturmuş kaliteli binalar yaptık. Yapmış olduğumuz binalarda insanlar huzur ve güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşarken geri dönüşleri de çok olumlu alıyoruz. Cizre ilçemizde ise camileriyle okullarıyla hastaneleriyle yepyeni bir şehir inşa ettik."

- "Eskiden köy gibiydi, şimdi Şırnak şehir oldu"

Videoda, Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar da duygularını şöyle dile getirdi:

"Biz de çocuklarımızla bir gün böyle bir yerin olacağını hayal edemiyorduk. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla binaların dış cepheleri yenilendi. Oyun alanları, parklar, yürüyüş yolları yapıldı, sosyal alanlar arttırıldı. Eskiden köy gibiydi, şimdi Şırnak şehir oldu. Şu an Şırnak, İstanbul'a, Ankara'ya benzeyen sosyal yaşam alanlarına döndü. Eksik yok Şırnak'ta maşallah. Devlet yapıyor."