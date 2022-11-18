Şanlıurfa'da hastanede demir çubuklu saldırı
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde husumetli 2 grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 14:23, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 14:26
Şanlıurfa'daki bir hastanede husumetli iki grup birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar.
Olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre husumetli 2 grup hastane koridorunda karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız