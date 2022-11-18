Kıyıköy Belediyesindeki eski belediye başkanı, rüşvettten tahliye edildi

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Sevinç ile tutuksuz sanıklar İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ve M.A katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma, dosyaya gelen belgelere karşı sanık ve avukatların savunmalarının alınmasıyla başladı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Sevinç'in tutukluluk halinin, diğer sanıklardan Cem T. ve Tolga Ö'nün adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Sevinç, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, kimseden rüşvet almadığını ve vermediğini ileri sürdü.

Görevi süresince hiçbir usulsüz eylemde bulunmadığını iddia eden Sevinç, bazı tanıkların kendisi hakkında asılsız itham ve iftiralarda bulunduğunu savundu.

Beldede imar yasasına aykırı olduğu tespit edilerek yıkılan ya da yıkım kararı çıkarılan yapıların sahiplerinin kendisi hakkında rüşvet iddiasını ortaya attıklarını iddia eden Sevinç, "Bunların hepsi yalan ithamlardır. Yasal olarak yapmam gereken görevimi yaptım ve kimseden rüşvet talep etmedim. Rüşvet almadım da. Beldede kim hakkında işlem yaptırdıysam, kim hakkında şikayetçi olduysam şimdi onlar gelip benim hakkımda yalan ithamlarla şikayetçi oluyorlar. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme, adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Cem T.'ye ihtarda bulundu.

Aranın ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Sevinç'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıklardan Cem T. ve Tolga Ö'nün adli kontrol hükümlerinin devamını karar verildiğini açıkladı.

Heyet ayrıca Sevinç'in görev süreci boyunca İçişleri Bakanlığınca yapılan teftiş raporlarının istenerek dosyaya eklenmesine karar verdi.

Davanın 24 Haziran'daki celsesinde dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla tutuklu sanıklar Ender Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün tahliyesine karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılan 3 sanık tekrar tutuklanmış, 23 Eylül tarihli celsede ise Cem T. ve Tolga Ö'nün yeniden adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

- İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği öne sürülüyor.