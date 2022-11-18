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Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir

"İklim değişikliği konusunda küresel düzeyde yapılacak çalışmalarla daha mutlu ve yaşanılabilir bir dünyanın temellerini de birlikte atmış olacağız. Ülkemiz bu konuda yapılan çalışmalarda her daim yer almış ve bundan sonra da yer almaya devam edecektir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 15:17, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 15:19
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, insan yaşamını ve doğayı büyük risklerin beklediği bu süreçte tehlikeyi azaltmak, gelecek nesilleri korumak ve onlara temiz bir dünya bırakmanın herkesin vazifesi olduğunu belirterek, "Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) katılımcı ülkelere video konferansla hitap etti.

Özer, Eğitim Bakanları oturumundaki mesajında Milli Eğitim Bakanlığının iklim değişikliği ve çevre konularında yaptığı ve ileriye dönük planladığı çok yönlü çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dünyada yaşanan iklim değişikliği sonucunda 2030'a kadar küresel sıcaklığın bir buçuk derece artacağına dair BM raporunu hatırlatan Özer, "İnsan yaşamını ve doğayı büyük risklerin beklediği bu süreçte tehlikeyi azaltmak, gelecek nesilleri korumak ve onlara temiz bir dünya bırakmak hepimizin en önemli vazifesidir. Bu bilinç ve sorumlulukla Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "Tüm kademelerimizdeki öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmaları için çalışıyoruz"

Türkiye'de okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları adına çalıştıklarını dile getiren Özer, "İsraf ve tasarruf konularındaki hassasiyetlerinin gelişmesine, bu hususta bilgi, beceri ve tutumlarının oluşumuna katkı sunacak çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bakan Özer, "Bakanlığımız çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesiyle, öğrencilerimizin sıfır atık yaklaşımını benimsemelerini ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Okullarda devam eden çalışmalara dair ise Özer, şunları söyledi:

"Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında inşa ettiğimiz okullarımızda öğrencilerimizin çevre bilincini yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda enerji ve su tüketiminin azaltılmasına ve yenilenebilir enerji sağlanmasına yönelik okullarımızda uygunluk durumuna göre çatı ya da bahçe güneş enerji santralleri kuruyor, doğal gaz altyapısı olan okullarımızda ısıtma kazan sisteminin dönüşümünü sağlıyor, yağmur suyunun bahçe sulamada kullanılması amacıyla depolama sistemleri yapıyoruz."

- "Öğrencilerimizin ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde genç nesillerin daha bilinçli olması için gerçekleştirilen çalışmalara değinen Özer, "Ortaokul düzeyinde öğretim programlarımızda çevre eğitimi ve iklim değişikliğine yer veriyoruz. Böylece öğrencilerimizin ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı, hazırladığımız 'İklim Değişikliği Eylem Planı' ile bir adım öteye taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu eylem planı kapsamında 2025 yılı sonu itibarıyla her tür ve seviyedeki öğretim programlarının, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda çevre ve iklim değişikliği konularına uyumlu hale getirileceğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Öğretim programları ve eğitim materyallerinin çevre ve iklim değişikliği ile uyumunu değerlendiren bir envanter hazırlayacağız. Hazırlanan envanter raporu kapsamında ders kitaplarını da güncelleyeceğiz. Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir. İklim değişikliği konusunda küresel düzeyde yapılacak çalışmalarla daha mutlu ve yaşanılabilir bir dünyanın temellerini de birlikte atmış olacağız. Ülkemiz bu konuda yapılan çalışmalarda her daim yer almış ve bundan sonra da yer almaya devam edecektir."

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