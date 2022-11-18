CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB İkinci Başkanı Ökten'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 15:19, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 15:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabulde, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız