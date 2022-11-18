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Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt: Yalnızca ticari araçları için değil özel araçlar için de tüm sürücülerimizin 1 Aralık'tan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalarını öneriyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 15:21, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 15:22
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Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamada göre, dernek, 1 Nisan 2023'e kadar 4 ay boyunca devam edecek uygulamaya işaret ederek, güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kar yağmasını beklemeden kış lastiği hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Kış lastiklerinin iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava koşulları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunduğunu belirten Kurt, "Kış lastiği; + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar. Altını çizmekte fayda görüyoruz, kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Yalnızca ticari araçları için değil özel araçlar için de tüm sürücülerimizin 1 Aralık'tan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Trafik hepimizin ortak alanı"

Kurt, kış lastiği konusunda çok yol kat ettiklerini ve toplumda yaygın bir bilinç oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Trafik hepimizin ortak alanı. Bilinçli bir araç sahibi trafiğe çıkmadan önce nasıl düzenli olarak araç bakımlarını, rutin kontrollerini aksatmadan yaptırıyorsa bulunduğu bölgenin iklim ve hava şartlarını dikkate alarak daha güvenli bir sürüş için kış lastiklerini kullanmak da bu bilincin bir parçasıdır, olmalıdır. LASİD olarak her fırsatta bu bilincin gelişmesi, toplumun her alanındaki farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz.'"

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