İzinden dönerken kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde giden T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada, pulluğa saplanan otomobilin sürücüsü hava astsubay Buğra Kök, annesi Hatice ve babası Ercan Kök ile yeğeni Metehan Dutar ve traktör sürücüsü T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Buğra Kök, Metehan Dutar ve Ercan Kök ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, ameliyata alındı.

ASTSUBAY DA KURTARILAMADI

Memleketi Zonguldak'tan iznin bitmesi nedeniyle yakınlarıyla görev yaptığı İzmir'in Karaburun ilçesine dönerken meydana gelen kazada yaralanan astsubay Buğra Kök da bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kök'ün ölüm haberi ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Diğer yaralılardan Ercan Kök ve Metehan Dutar'ın hastanedeki tedavileri sürerken, önceki gün taburcu edildikten sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü T.T. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.