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Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Ulusal Ajansı (TUA) arasında Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma (ESC) programlarına kayıtlı öğrenci ve öğretim görevlileri için protokol imzalandı. Protokol kapsamında akademik çalışmaları için yurt dışına seyahat edecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yakıt ve vergiler hariç, net bilet fiyatı olan "baz ücret" üzerinden yüzde 15 oranında bilet indirimi sağlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 17:30, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 17:32
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Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet

THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşen protokol töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TUA'dan aldıkları hibelerle dünyayı keşfetmek, eğitimlerini sürdürmek ve kendilerini geliştirmek için yola çıkan herkese avantajlı hizmet sunacaklarını belirtti.

Daha iyi hizmet etmek ve insanların hayatlarını kolaylaştırmak için birçok proje ve işbirliği hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, son 20 yılda Türkiye'nin havacılık alanında gerçekleştirdiği büyük atılıma paralel olarak markalarının da büyüyüp genişleyerek küresel bir marka ve güç haline geldiğini söyledi.

Bolat, ülkenin değerlerini ve zenginliklerini tanıtma noktasında, taşıdığı yolcularla ülke ekonomisine katkı sağlama noktasında büyük rol üstlenen Türk Hava Yollarının bugün üstlendiği bu sorumluluğu 129 ülkedeki 342 destinasyonda başarıyla ve gururla sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fakat bizim için en değerli hizmet, havacılıktaki bu büyümeden ve hizmetlerimizden kendi vatandaşlarımızı faydalandırmak, hava yolunu halkın yoluna dönüştürmek. Bugün hem ülkemizin dört bir yanında açılan havalimanları hem de markamıza gösterilen teveccüh gösteriyor ki bunu başardık. Fakat biz daha fazlasını yapmak, hizmetlerimizi en fazla oranda sunmak istiyoruz. Bu yıl içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu birçok değerli kurum ve kuruluşumuzla hayatın birçok farklı alanından vatandaşımızın markamızla yapacakları uçuşlarda ekstra avantajlardan faydalanabilmeleri için protokoller imzaladık."

Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu protokolün kapsamına giren vatandaşlarımız, Erasmus Plus veya Avrupa Dayanışma Programı kapsamında bizimle gerçekleştirecekleri uçuşlarda biletlerini yüzde 15 indirimle alacak. Buradaki en önemli husus ise bu indirimin, yurt dışına çıkış ve dönüşlerde kullanılacak tüm uçuşları kapsaması. Ayrıca, gidiş dönüş havalimanları farklı olsa da, aynı şekilde bu indirimden yararlanacaklar. Burada vatandaşlarımızın bizim tarafımızda yapması gereken tek şey, özel yolcu programımız Miles&Smiles'a kaydolarak, buradan aldıkları üyelik numaralarını ilgili sisteme kaydetmeleri. Bugün itibarıyla yürürlüğe girecek bu protokolün kapsamına giren vatandaşlarımız, sistemden alacakları kodla birlikte indirimden faydalanabilecek ve toplamda 40 kilogram bagaj hakkıyla birlikte uçuşlarını gerçekleştirebilecekler. Milletimize ve ülkemize hizmet etmenin bilinci ve sevinciyle rekorlara imza attığımız bir yılda, markamızın 90'ıncı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılının arifesinde, Türk Hava Yolları kalitesini halkımızın her kesimine yayan protokollere imza atmaktan, işbirliklerine gitmekten gurur duyuyoruz."

- 60 bin kişi faydalanacak

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Programlarıyla vatandaşlara sunulan fırsatlara değinerek, "Türkiye Ulusal Ajansı, 19 yıldır 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza Avrupa'da ücretsiz eğitim, staj, gönüllülük ve birlikte çalışma fırsatları sunuyor." dedi.

TUA'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, 2004 yılında kurulduğunu belirten Astarcı, hem Avrupa Birliği Komisyonunun Erasmus Plus programını hem de Avrupa Dayanışma Programını eş zamanlı yürüten kurum olduklarını kaydetti.

Astarcı, "Bugün itibarıyla 300 çalışanımızla, yıllık yaklaşık 130 milyon avro gibi bir bütçeyle her yıl yaklaşık 60 bin vatandaşımıza dokunan bir kurumuz." dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı üzerinden her yıl 60 bine yakın vatandaşın yurt dışına, eğitime gidebildiğini belirten Astarcı, THY ile imzaladıkları işbirliği projesi ile her yıl bu kadar insanın indirimli bilet imkanından faydalanacağını dile getirdi.

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