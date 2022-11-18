Hükümlüler kendi yaptıkları camide cuma namazını kıldı

Açılış konuşmaları ve kurumda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen hükümlülerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ibadethanenin yapımında emeği geçen hükümlülere maddi destek verenlere plaketleri takdim edildi. Cuma namazı vaktinin gelmesi ve ezanın okunması ile birlikte cami ibadete açıldı. Camideki ilk cuma namazı ise hükümlü ve davetlilerin katılımı ile İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırıldı.



Caminin yapımımda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın Müftüsü Hasan Güneş, "Açılışını yaptığımız bu caminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah, bu cami ve insanlık var olduğu sürece içerisinde ibadet etmek suretiyle varlığını devam ettirmeyi bizlere de nesillerimize de nasip eylesin. Güzel bir eser olmuş emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bütün bu gibi yerlerde cami inşa etmeye, cami imar etmeye gayret gösteriyoruz. Bunun da öncülüğünü Nazilli ilçemiz yaptığı için güzel bir şeye de öncülük etmiş oldular. Biz ilk cuma namazıyla birlikte burada bu caminin açılışını yapmış olduk. İnsanların emeğinin en hayırlısı Allah yolunda gösterilen çabadır, gayrettir. Bu manada elinden bu camiyi yapma imkanı gelen, inşaattan anlayan bu kardeşlerimiz hem burada bulundukları süreyi en güzel şekilde değerlendirmiş oldular hem de bu güzel eserin yapımına büyük katkı sağladılar. Bu camiyi biz yaptık oldu bitti diye düşünülmesin. Hükümlülerimiz burada bulundukları sürece bu cami içerisinde gerek beş vakit namazlarını kılmak suretiyle gerekse de Kur'an öğrenmek suretiyle bu camiyi sürekli hayatın içinde var olan herhangi bir iş yeri gibi sağlıklı sıhhatli bir şekilde tutmaları gerekir. Biz diyoruz ki camiler açılırken camilerin imarı ne kadar önemliyse camilerin ihyası o kadar önemlidir" dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz de yaptığı konuşmada, "Nazilli Cezaevimizde Türkiye'de nadir uygulanan uygulamalardan birisini bugün nasipse hayata geçirmiş olacağız. Türkiye Diyanet Vakfımızın katılımlarıyla güzel bir çalışma ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz mescidimiz artık cami vasfına da dönüştürülerek faaliyete geçecek. Türkiye Diyanet Vakfımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz, onların çok büyük bir katkısı oldu. Yine burada emeği geçen hükümlü arkadaşlarımızın hepsi caminin yapımında baştan sona görev aldılar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Bugün il müftümüzün de katılımıyla birlikte emeği geçen tüm mahkum arkadaşlarla birlikte ilk cuma namazımızı da burada kılmış olacağız. Bundan sonraki uygulamalarımızın da aynı şekilde her noktada bir benzer çoğalmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.



Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen törene; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Hasan Elpe ve Orhan Tekfidan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, kurum yöneticileri, ilçe protokol üyeleri, davetliler ve Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri katıldı.