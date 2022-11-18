Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 20:36, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 20:37
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.
Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız