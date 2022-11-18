Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 21:03, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 21:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız