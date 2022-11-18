Sağlık-Sen Genişletilmiş Teşkilat Eğitim Toplantısı Antalya'da başladı

Alanya ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile sendika üyeleri katıldı.

Durmuş, toplantının ardından AA muhabirine, sendika temsilcilerinin kurumlardaki idareciler ile çalışanlar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Toplantıda sendika olarak yaptıklarını ve hedeflerini konuştuklarını dile getiren Durmuş, toplantıda yaşanılan sorunlarla ilgili istişareler yaptıklarını kaydetti.

Eğitimleri önemsediklerine dikkati çeken Durmuş, "Gerçekten çok donanımlı, nitelikli bir teşkilatımız var. Ülkemizin yarınlarının inşası için mücadele ediyoruz. Bu tarz eğitimlerle hem ülkemize, devletimize, kurumlarımıza hem de çalışanlarımıza katkı sunmuş oluyoruz." dedi.

Eğitim toplantısı 20 Kasım'da sona erecek.