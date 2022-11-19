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19 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

19 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 00:00, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 00:02
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19 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek "Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yusufeli Kaymakamlığını ziyaret edecek, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Artvin/11.30/13.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Genel Kurul Oturumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Belediyesince yapımı tamamlanan Yeşil Vadi 1. Etap Açılış Töreni'ne ve Kağıthane Muhtarlar Derneği açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, ICAPP 11. Genel Kurulu kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.30)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, partisinin Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceği "Ulusal Çocuk Politikaları Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Arçelik İleri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı Açılış Töreni" ile "MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi 'Yönümüz Yarın' Güdümlü Projesi ve Kalkınma Ajansları İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Osmaniye/15.30)

GÜNCEL

1- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde 1489 okulda merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.

(10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Stadı'nda özel maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftaya Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor, Manisa FK-Erzurumspor FK ve Adanaspor-Altınordu maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Manisa/13.30/Adana/16.00)

3- TFF 3. Lig gruplarında 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-AYOS Konyaspor Basketbol, Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.30

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası başlayacak.

- Nesibe Aydın-Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor, Beşiktaş-Rize Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Antalya Toroslar Basketbol-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/19.00/İstanbul/13.30/16.00/Antalya/14.00/Bursa/14.30/Kayseri/15.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Bolu Belediyespor, PTT-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla başlayacak.

(Adana/14.00/Ankara/17.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası başlayacak.

- TÜRŞAD-Spor Toto, Ziraat Bankkart-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/Kayseri/16.00)

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