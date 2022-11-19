Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.