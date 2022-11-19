Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan infaz koruma memuru yaşadığı dairenin banyosunda ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 07:53, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 08:03
Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Denizli T Tipi Kapalı Ceza Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Süleyman Çevik'ten (49) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede Çevik'i banyoda hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çevik'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız