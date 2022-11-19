Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 08:00, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 08:02
Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız