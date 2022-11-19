Konut kredisi çeken kişinin aracındaki 1 milyon liranın çalınmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Mersin'de ev almak için kredi çeken kişinin aracından 1 milyon lirasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan emlak ofisi çalışanlarının da arasında olduğu 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde ev almayı planlayan A.K, banka şubesinden konut kredisi kullandı.

Önceden anlaştığı emlak ofisine giden A.K'nin, park halindeki hafif ticari aracında bıraktığı 1 milyon lirası çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlak ofisi çalışanları A.C. ve G.S'nin, müşterilerinin aracının kapısını uzaktan açtıkları, irtibatlı oldukları E.D.B'nin de parayı çaldıktan sonra B.M. ve A.C.C'nin de olduğu başka bir araçla kaçtığını tespit etti.

Zanlıların, parayı farklı kuyumculara bırakarak yakınlarının almasını sağladığını belirleyen polis, A.C, G.S, E.D.B ve B.M. ile olayla bağlantılı oldukları öne sürülen İ.K. ve D.M'yi gözaltına aldı. Ekiplerce bulunan paranın bir kısmı da sahibine verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C, G.S, E.D.B, B.M. ve İ.K. tutuklandı, D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunmayan A.C.C'yi yakalama çalışması sürüyor.

Öte yandan, otomobildeki paranın çalınması ve şüphelilerin kuyumcularda işlem yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.