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YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:- "Siber güvenlik, yapay zeka, ileri malzeme teknolojisi gibi Türkiye'nin öncelikli bilim araştırma sahasında, öğretim elemanıyla, yayın performansıyla dünya çapında öne çıkan üniversitelere özel destek sunmak istiyoruz"- "Araştırma üniversiteleri ile bölgesel kalkınmaya katkı yapan üniversitelerimize ilan ettiğimiz destek, önümüzdeki yıl da ciddi bir artışla devam edecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 11:05, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 11:06
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YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gelecek yıl araştırma üniversiteleri ile bölgesel kalkınmaya katkı veren üniversitelerin bütçelerinde ciddi artışlar yapılacağını belirterek, siber güvenlik, yapay zeka, ileri malzeme teknolojisi gibi Türkiye'nin öncelikli bilim alanlarında, öğretim elemanıyla ve yayın performanslarıyla öne çıkan üniversitelere yeni destek sistemi başlatacaklarını bildirdi.

Özvar, Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 araştırma üniversitesinin katılımıyla düzenlenen "YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı"nın ardından, AA muhabirinin yükseköğretim sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

YÖK olarak üniversiteleri merkezi bir planlamayla herhangi bir sınıflandırmaya, gruplandırmaya tabi tutmadıklarını, tam aksine zaman içerisinde rekabetçi yönleriyle öne çıkan noktalarda üniversiteleri bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Bu açıdan 208 üniversitemiz içerisinde araştırma kapasitesi ve kalitesiyle öne çıkan üniversiteleri bir araya toplamaya ve onları desteklemeye çalışıyoruz. Bu, YÖK'ün en önemli stratejik hedeflerinden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir misyon olarak ortaya koyduğu gibi bu üniversitelerimizin içerisinde inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en az 4 veya 5'inin, ilk 500 üniversite içerisinde bulunması için fevkalade büyük bir mücadele ve gayret içerisindeyiz."

- "Ne kadar çok desteklenirse araştırma kalitesini artıracaklardır"

Özvar, üniversitelerin, dünyanın en kaliteli üniversiteleri içerisinde yer alabilmesinin büyük bir rekabet gücüne bağlı olduğunu vurgulayarak, bunun da ancak destekle mümkün olabileceğine işaret etti.

YÖK Başkanı Özvar, "Üniversiteler, ne kadar çok desteklenirse inanıyoruz ki o ölçüde gerek araştırma seviyesini gerekse araştırma kalitesini artıracaklardır. Temel hedefimiz, araştırma üniversiteleri içerisinde, dünyanın en büyük üniversiteleri içerisine en az birkaç tanesini sokabilmek ve bunun için de her türlü desteği sağlamak." dedi.

- Üniversitelere verilen teşvikler gelecek yıl artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışmaları neticesinde araştırma üniversitelerine geçen yıl ilk defa finansal destek verdiklerini hatırlatan Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 milyon lirayı aşkın fonla bu üniversitelerimize destek olduk. Fevkalade güzel bir gelişme olarak bir sene içerisinde araştırma üniversitelerimiz aldıkları bu destek sayesinde toplamda 200 civarında Türkiye'nin öncelikli alan olarak belirlediği araştırma sahalarında projeler yapıyorlar. Bu projeleri yakından takip ediyoruz.

Önümüzdeki yıl, araştırma üniversitelerine verilen destek, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekilde artış kaydedecek. Yani bu kategoride yer alan üniversitelerimize kendi bütçelerinin dışında Yükseköğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kanalıyla büyük maddi imkanlar ayrılacak."

Erol Özvar, verilen desteklerin sadece araştırma üniversiteleri ile sınırlı olmadığını belirterek, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda misyon sahibi üniversitelere de aynı şekilde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üniversitelere yapılan destekleri farklılaştırırken üzerinde en çok durdukları konunun, üniversitelerin kendi aralarında farklılaşması olduğunu dile getiren Özvar, "Bölgesel kalkınmaya katkı yapan üniversitelerimize ilan ettiğimiz destek programı, önümüzdeki yıl da yine ciddi bir artışla devam edecek." dedi.

- Özvar, üniversitelere yeni destek sistemini ilk kez açıkladı

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin güçlü taraflarını desteklemeyi stratejik hedef olarak benimsediklerini belirterek, daha önce açıkladıkları üniversite desteklerinin dışında yeni bir destek sistemini de ilk kez paylaştı.

Özvar, bu yeni destek sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de öncelikli bilim araştırma sahasında öne çıkmaya başlayan üniversitelerimiz bulunuyor. Bireysel veya grup çalışmalarıyla siber güvenlik, yapay zeka, ileri malzeme teknolojisi gibi Türkiye'nin öncelikli bilim araştırma sahasında, öğretim elemanıyla, yayın performansıyla dünya çapında öne çıkan üniversitelere özel destek sunmak istiyoruz. Bu üniversitelerimizin, belirli alanlarda fevkalade bilimsel başarı gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu üniversitelerimize de ayrı bir destek programı ilan edeceğiz. Üniversitelerin güçlü yönlerini öne çıkartarak yapacağımız destek programını önümüzdeki aylarda ilan edeceğiz."

Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıkladıkları "Türkiye'nin 100. yılında 100 Mükemmeliyet Projesi"ne ilişkin soruyu yanıtlarken, bu projelere sadece üniversitelerin değil fakültelerin, bölümlerin, ana bilim dallarının ve enstitülerin de başvurabileceklerini bildirdi.

- Öğretim üyesi ihtiyacı bulunan üniversitelerde ders verecek hocalara özel teşvikler geliyor

YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'nin de 2022-2023 bahar yarıyılında başlatılacağını bildiren Özvar, 200 dolayında bilim insanının bu kapsamda öğretim üyesi ihtiyacı çekilen üniversitelerde görevlendirileceğini açıkladı.

Projenin tamamen gönüllülük prensibiyle ve ihtiyaca göre hayata geçirileceğini belirten Özvar, projeye katılan akademisyenlere de bir teşvik sistemi uygulanacağını ifade etti.

Erol Özvar, "Geliştirme ödeneği alan illerde bulunan üniversitelerde bir veya iki sömestr ders verecek hocalarımız, bu bölgelerin geliştirme ödeneklerinden istifade edebilecekler. Ayrıca öğretim üyelerine, gerek barınma, gerek diğer hususlarda kolaylık sağlanacak. Ayrıca başka teşvikleri de gündeme getireceğiz." dedi.

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