SED kapsamındaki ihtiyaç sahiplerine 357 milyon lira yatırıldı

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile bütünlüğüne önem verdiklerini, ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden kopmaması için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri desteklediğini ifade etti.

Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modelinin uygulandığını ve ailelere düzenli aylık ödeme yapıldığını kaydeden Yanık, bu hizmet modeli ile ailelerin, çocuklarının başta eğitimi olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da karşıladığını, ayrıca çocukların çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Yanık, SED'den yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını ve bu hizmetten 153 bin çocuğun yararlandığını aktardı.