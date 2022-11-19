Son yapılan ankette Millet İttifakı 6,2 puan önde
ALF araştırma tarafından yapılan kamuoyu anketi sonucunda millet ittifakının 6,2 puan önde olduğu görüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 12:32, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 12:34
Son araştırmamiz tamamlandı. Sonuçlara baktığımızda, millet ittifakının 6,2 puan önde olduğu görülmekte.
Millet ittifakı 41,6
Cumhur ittifakı 35,4
Zafer, deva, gp ve bilhassa tdp nin %2 nin üzerinde bir oy oranına sahip olmaları, sosyal medyanın gücünü birkez daha gösterdi. Bu partilere gençlerin ilgisi artıyor.
İşte anket sonuçları:Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız