TESK Başkanı Palandöken, Perakende Yasası'nın düzenlenmesi talebinde bulundu

Palandöken, yazılı açıklamasında, raf ile kasa fiyatı arasındaki farkın tüketicinin güvenini sarstığını bildirdi.

Rafla kasa arasındaki fiyat farkının ceza keserek önlenemeyeceğini vurgulayan Palandöken, "Bunun için perakende sektörünü düzenleyen yasa güncellenmeli. e-Ticaret üzerindeki satışlara yönelik düzenleme iyi oldu. Benzer bir düzenlemenin perakende sektöründe de yapılmasıyla hem bu sorun ortadan kalkacak hem de herkes her işi yapamayacak. Bir mağazada tüm sektörleri ilgilendiren binlerce ürün satılırsa fiyatlar zamanında güncellenmez. Bunun için yapılması gereken, herkes her ürünü satamamalı, kendi işini yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, fiyat istikrarsızlığının tüm kesimleri olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, zincir marketlerdeki fiyat artışlarının vatandaştan esnafa, tedarikçiden nihai tüketiciye kadar tüm kesimleri doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Vatandaşın rahat alışveriş yapabilmesi için ticari düzenlemenin şart olduğunun altını çizen Palandöken, tüketicinin kaliteli ürünü daha ucuza alabileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

- "İndirim aldatmacasının önlenmesi için kural konulmalı"

Palandöken, rafta, stantta ve reklamda müşteriyi cezbedecek şekilde yapılan kampanyaların gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, "Eskiden indirim sezonlarında meslek kuruluşlarından müsaade alınırdı. Artık rafta, stantta, reklamlarda ve indirim broşürlerinde belirli ürünlerle müşteriyi cezbedecek şekilde kampanyalar yapıyorlar. Bir gün bakıyorsunuz ki 100 liralık ürün 30 liraya kadar düşmüş. Böyle bir kar marjı olamaz." ifadelerini kullandı.

Küçük esnafın korunması ve indirim aldatmacaların önlenmesi için ticarette kuralların konulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"İnternet üzerinden ticaret dönemi başladı. Bu teknolojiye direnmek mümkün değil. O yüzden de ancak belirli kurallar konularak düzenleme yapılabilir. Bu kapsamda e-ticaretteki düzenleme bazı konularda çok iyi oldu. Küçük esnafımızın da ayakta kalmasını sağlamak ve indirim aldatmacalarının önüne geçmek için Konfederasyon olarak yıllardır üzerinde durduğumuz Perakende Yasası mutlaka düzenlenmeli."