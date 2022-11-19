Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, hükümlü Ü.Ç'nin Yıldırım ilçesinde bir berbere tıraş olmaya gideceğini belirledi. Ü.Ç'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, iş yerine giderek berber kılığına girip, beklemeye başladı.

Bu sırada tıraş olmaya gelen Ü.Ç, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ü.Ç, cezaevine gönderildi.