İzmir'de son 24 saatte metrekareye 38,1 kilogram yağış düştü
İzmir'de 79 gün sonra dün etkili olmaya başlayan sağanakla son 24 saatte metrekareye düşen yağış 38,1 kilograma kadar ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 15:47, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 15:54
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte metrekare başına en çok yağış Buca'da 38,1 kilogram, Menderes'te 36,9 kilogram, Seferihisar'da 36 kilogram, Karabağlar'da 28,7 kilogram, Konak'ta 25,3 kilogram olarak kaydedildi.
Yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak
Yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Kentte merkez ilçelerde 31 Ağustos'tan sonra dün etkili olan sağanak, bazı ilçelerde su baskınlarına neden olmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız