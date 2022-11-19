İstiklal'deki bombalı saldırıda 13 gözaltı daha

İstanbul'da saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alındı. Saldırının şüphelisi 5 kişi de Bulgaristan'da yakalandı. Saldırıda kullanılan patlayıcının olta kurşunuyla güçlendirildiği belirlendi. Patlamada yaralananlardan 71'i taburcu olurken, 10'unun tedavisi sürüyor.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Yeni gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BULGARİSTAN'DA 5 KİŞİ YAKALANDI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan'da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

PATLAYICI OLTA KURŞUNUYLA GÜÇLENDİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.

Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.

YARALILARIN SON DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların son durumu hakkında bilgi verdi.

Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralının tedavisi serviste devam ederken, 2 hasta yoğun bakımda.