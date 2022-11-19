Bakan Özer: ÖDS'ye 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, ÖDS'nin öğretmen ve öğrencilerden tam not aldığını ifade etti.

Sisteme bir ay gibi kısa sürede 15 milyonun üzerinde kullanıcının erişim sağladığını belirten Özer, ÖDS'nin ilk bir ayda en çok okul dersleri ve ödevler için kullanıldığını vurguladı.

Özer, "Okul dersleri için kullanım sayısı 2 milyonu geçti, 1 milyon 200 bine yakın ise ödev yapıldı. LGS hazırlık için yaklaşık 220 bin, DYK için 200 bin, YKS hazırlığı için de 120 bin giriş sayısına ulaşıldı. Öğretmenler ise sistem üzerinden yaklaşık 80 bin ödev gönderdi ve 9 milyon soru ÖDS üzerinden çözüldü" bilgisini paylaştı.

ÖDS'yi kullanan mezunların sayısının da giderek arttığına işaret eden Özer, bugüne kadar 7 bin 400 mezunun "YKS Hazırlık Modülü"nü kullandığını açıkladı.

Öğretmenler sisteme MEBBİS, öğrenciler EBA, mezunlar ise e-Devlet şifrelerini kullanarak "ods.eba.gov.tr" adresinden giriş yapabiliyor...