Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 18:27, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 18:30
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarayapıldığını duyurdu.
Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız