Sobadan sızan gaz can aldı
Bursa'da sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu zehirledi. Kadın hayatını kaybederken, oğlunun tedavisi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 20:02, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 20:05
Bursa'nın Kestel ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Dere Sokak'ta soba zehirlenmesi ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.
Evde ikamet eden P.S. (55) ve oğlu B.S'nin (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan anne P.S. müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, oğlu B.S'nin tedavisi sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız