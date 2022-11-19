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Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle buluştu

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeler gerçekleştirildiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 20:06, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 20:10
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Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, perakende sektörünün temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

"KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Nebati, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesine ilişkin de bir paylaşım yaptı.

İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini bildiren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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