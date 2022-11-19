Bakan Kurum: Yusufeli'de ev sahibi olamayanlara sosyal konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ve diğer ilgililerle Yusufeli Kaymakamlığı'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kurum, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) hem ülke hem de Yusufeli adına çok önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Kurum, "Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizin son sayfasına geldik. İnşallah salı günü büyük coşkuyla hem barajımızdaki ilk su tutumu için, diğer taraftan da yeni yerleşim alanında vatandaşlarımızla hasbihal etmek, kucaklaşmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle törenimizi gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.