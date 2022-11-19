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Bakan Kirişci'den 'sözleşmeli üretim' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticiye alım ve fiyat garantisi verecek sistemi anlattı. Kirişci, "Tarafların hukukunu gözeten ve ihlali halinde de onlara birtakım yaptırımları gündeme getiren bir mevzuat çalışması söz konusu olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 21:34, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 21:36
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Bakan Kirişci'den 'sözleşmeli üretim' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda, 31'inci kez düzenlenen etkinliğin, hizmetlerin sahadaki karşılığının görülmesi ve ihtiyaçların değerlendirilmesi fırsatını sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin altyapı, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirten Kirişci, bunların ülkeyi doğal olarak dünyada belirli bir sıraya yükselttiğini kaydetti.

Salgın, ardından da Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı paniklettiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Ülke olarak zamanında, yerinde ve dozunda tedbirler aldık. Dünyada genel sıkıntı yaşanıyor biz de bu sıkıntıların emaresi var mı diye kendi kendimize sorduğumuz da oluyor. 2001'de dünyada kriz yoktu, Türkiye'de vardı. Şimdi dünyada bir kriz var. Türkiye'de de enflasyon yüksek ama enflasyonun yüksekliğine rağmen şu anda ülkede üretimle, tedarikle, pazarlamayla ilgili en ufak bir problem söz konusu değil. Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil. Dolayısıyla krediye erişmek istiyorsanız kredi, üretim yapmak istiyorsanız imkanlar var."

Kirişci, tarımda atılan adımlar sayesinde ürün eksikliğinin hissedilmediğini aktararak, "Çünkü bu ülkede üreten üreticiler, bu ürünleri de tüketen aziz milletimiz var. Buradan hareketle, bütün bunlara rağmen tabi ki daha iyi, her zaman için iyinin karşısındadır. 20 yıldan beri biz iktidardayız ve tarımla, ormancılıkla ilgili yürüttüğümüz pek çok faaliyetlerimiz var. Ama biz bütün bunlara rağmen diyoruz ki daha iyisini mutlaka yapmalıyız" sözlerini kullandı.

"Sözleşmeyle üretim planlamasını belirli ölçüde gerçekleştireceğiz"

Sözleşmeli üretim modelini hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Gerek bitkisel gerekse de hayvansal üretimde inşallah alım ve fiyat garantisini sağlayan, fiyatları da aylık olarak güncellemeyi esas alan bir mevzuat değişikliğini gündeme getireceğiz. Örneğin besicilikle ilgili sözleşmede Et Süt Kurumu ile ilgili veya hayvansal üretim yapan sizler, ürettiklerini almak isteyenlerle de benzer sözleşmeleri yapabileceksiniz. Tarafların hukukunu gözeten ve ihlali halinde de onlara birtakım yaptırımları gündeme getiren bir mevzuat çalışması inşallah söz konusu olacak. Dileğimiz üretilen miktar ile o üretime ihtiyaç duyan tarafın talepleri birbirine yakın olsun. Eğer bunlar arasında uçurum olursa, yani talep tarafında azlık, üretim tarafında fazlalık olursa doğal olarak fiyatlar düşer. Tersi olduğunda da fiyatlar yükselir. Bunların her ikisi de bizim arzu etmediğimiz hususlar. Bu bitkisel ve hayvansal üretime uygulanacak. Bu sözleşmeyle üretim planlamasını belirli ölçüde gerçekleştireceğiz."

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) uygulandığı 16 yılda 13,5 milyar lira prim, yaklaşık 13 milyar lira da hasar tazminatı ödendiğini dile getiren Kirişci, vatandaşların ürünlerinin ve kazancının korunmasının amaçladığı Gelir Koruma Sigortası'nın geliştirildiğini anlattı.

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağlanmasına değinerek, "Şu ana kadar e-Devlet Kapısı'ndan alınan ÇKS belgesi sayısı 1 milyonu aştı. Zaman, araç israfı ayrı tutulduğunda her bir belge için 100 lira masraf edildiği düşünüldüğünde 100 milyon lira çiftçinin cebinde kaldı. En iyisi 2 günde biten işlerini 2 dakikada hallettiler. İnşallah önümüzdeki yılın başında 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması sayesinde artık daha fazla işimizi cep telefonumuzdan, tabletimizden, bilgisayarımızdan yapıyor olacağız" diye konuştu.

"Çatak projesinde içme suyu, tarımsal sulama ve HES de var"

Devlet Su İşleri Adana 6. Bölge Müdürlüğünce Düziçi ilçesinde yapılması planlanan Sabunsuyu Çatak Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne değinen Kirişci, bunun önemli ve oldukça maliyetli bir proje olduğuna dikkati çekti.

"Şimdilik ocak ayı itibarıyla rakam 6 milyar olsa bile önümüzdeki yılın başında 9.5-10 milyarı bulması muhtemel olan bir proje" ifadesini kullanan Kirişci, bu projelerle ilgili farklı çözümler üretmeye gayret gösterdiklerini, insanların üretimlerini suyu da kullanarak daha verimli şekilde yapmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

Buna ilişkin çalışmalara büyük bir hız verdiklerini aktaran Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bunları da kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağız. Çatak projesinde içme suyu, tarımsal sulama ve HES de var. Dolayısıyla bir taraftan elektrik üretilecek, tarlalar sulanacak, diğer taraftan da içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Bütün bunların hayata geçirilmesi gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle buna bir model arıyoruz ama kalıcı, esas olan bu projenin yapılmasına bir şekilde başlanmasıdır. Kolay, ucuz değil maliyetli ve kapsamlı bir proje. Bunu da size açık yüreklikle, dürüstçe söylememiz lazım."

Osmaniye'ye Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumunu ve orman kadastrosu kazandıracaklarını kaydeden Kirişci, kentin orman yangınlarıyla başarılı şekilde mücadele ettiğini anlattı.

Orman köylülerine yönelik paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Orman Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, orman yangınlarına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı "Yeşil Vatan Ekranı"nın oluşturulduğunu anımsatan Kirişci, "Bu sayfada an itibarıyla ne kadar yangın oldu, alan yandı, kaç uçak görev aldı, ne kadar sorti yaptı, su attı ve yanan alanlara ne yapıldığı olacak. Sürekli 'İşte buralar birilerine peşkeş çekiliyor' diye bir dedikodu var. Böyle bir şeyin olmadığını, Osmaniye'de de yanan alanların bu yılın sonuna kadar yüzde 90'a varan oranda ağaçlandırıldığını da buradan ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, orman köylülerine yönelik 5 başlıktan oluşan paket oluşturduklarını, çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını sözlerine ekledi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz katıldı.

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